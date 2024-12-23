Баклинов Тимофей Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаклинов Тимофей Иосифов

Баклинов Тимофей Иосифов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баклинов Тимофей Иосифов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
340-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.04.1909
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.04.1909
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1331
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Трошин Михаил Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Овчинникова Александра Андреева, крестьянка (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Никита Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Трошин Максим Гуриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баклинов Тимофей Иосифов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Овчинников Максим Андреев, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.