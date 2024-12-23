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Тютина Наталия Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тютина Наталия Алексеева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
337-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
28.01.1909
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
28.01.1909
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.3,д.1331
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Седов Федор Терентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Тютина Наталия Алексеева, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Алешин Семен Кузьмин, крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Прасолов Иван Евфимов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сапожников Иван Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Тютин Сергей Федоров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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