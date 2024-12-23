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Московцев Федор Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Московцев Федор Михайлов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
334-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Пряшников Андрей Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Московцева Ирина Евгениева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Тимофей Петров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Савелий Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Московцев Федор Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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