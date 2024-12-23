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Илюхин Феодор Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Илюхин Феодор Семенов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
332-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Щепочкин Василий Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Панфилова Параскева Емелианова, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Петр Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Матвей Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Феофилакт Илларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Илюхин Феодор Семенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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