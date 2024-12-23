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Волков Феофилакт Илларионов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Феофилакт Илларионов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
332-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
05.11.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Щепочкин Василий Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Панфилова Параскева Емелианова, крестьянка (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Петр Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкин Матвей Федоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Феофилакт Илларионов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Илюхин Феодор Семенов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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