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Дремин Михаил Сергеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремин Михаил Сергеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
331-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
29.10.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
29.10.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Душечкин Федор Ерофеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дорхова Мария Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Овчинников Петр Миронов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сидоров Николай Стефанов, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Гавриков Самуил Семенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Михаил Сергеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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