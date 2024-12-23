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Милютин Харитон Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Милютин Харитон Антонов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
329-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Князь-Михайлово, Тульская губ.
Дата брака
27.10.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степаничева Евдокия Евфимиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Стефан Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Милютин Харитон Антонов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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