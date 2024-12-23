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Степаничева Евдокия Евфимиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничева Евдокия Евфимиева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
329-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1908
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 9
Жених - Фоничев Исидор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Степаничева Евдокия Евфимиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Стефан Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Милютин Харитон Антонов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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