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Бахмутов Феодор Кириллов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бахмутов Феодор Кириллов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
328-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Бахмутов Евфимий Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Максимова Татиана Афанасиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Александр Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бахмутов Феодор Кириллов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Седов Макар Лаврентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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