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Гуляев Константин Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Константин Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
327-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
30.06.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата брака
30.06.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Никольский Николай Иванов, учитель Западнинской церковно-приходской школы личный почетный гражданин
Невеста - Горяипова? Лидия Яковлева, дочь прапорщика 84 резервного батальнона девица
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Сизов Василий Алексеев, учитель Дальне Русановской Земской школы Богдановской волости
Свидетель невесты - Боровков Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты - Грязнов Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Нечаево, Алексинский у., Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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