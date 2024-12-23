Никольский Николай Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Никольский Николай Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 327-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 30.06.1908
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- учитель Западнинской церковно-приходской школы личный почетный гражданин
- Нас. Пункт приписки
- д. Западная, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 30.06.1908
- Возраст (лет)
- 27
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
- Полная запись МК
- Счёт браков: 7
Жених - Никольский Николай Иванов, учитель Западнинской церковно-приходской школы личный почетный гражданин
Невеста - Горяипова? Лидия Яковлева, дочь прапорщика 84 резервного батальнона девица
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Сизов Василий Алексеев, учитель Дальне Русановской Земской школы Богдановской волости
Свидетель невесты - Боровков Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты - Грязнов Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Нечаево, Алексинский у., Тульская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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