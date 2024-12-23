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Никольский Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никольский Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
327-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.06.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
учитель Западнинской церковно-приходской школы личный почетный гражданин
Нас. Пункт приписки
д. Западная, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.06.1908
Возраст (лет)
27
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Никольский Николай Иванов, учитель Западнинской церковно-приходской школы личный почетный гражданин
Невеста - Горяипова? Лидия Яковлева, дочь прапорщика 84 резервного батальнона девица
Свидетель жениха - Гуляев Константин Алексеев, Лихвинский мещанин
Свидетель жениха - Сизов Василий Алексеев, учитель Дальне Русановской Земской школы Богдановской волости
Свидетель невесты - Боровков Иван Иванов, крестьянин
Свидетель невесты - Грязнов Иван Алексеев, крестьянин (с-цо Нечаево, Алексинский у., Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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