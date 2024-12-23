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Антошин Стефан Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошин Стефан Егоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
325-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
25.04.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
25.04.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Горюнов Стефан Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воробьева Гликерия Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Андреев Гегор Васильев, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Пророков Кондратий Феодоров, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Стефан Егоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Абрам Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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