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Пророков Кондратий Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Пророков Кондратий Феодоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
325-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
25.04.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата брака
25.04.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Горюнов Стефан Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воробьева Гликерия Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Андреев Гегор Васильев, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Пророков Кондратий Феодоров, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Стефан Егоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Абрам Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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