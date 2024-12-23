Горюнов Стефан Ильин
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Горюнов Стефан Ильин
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 325-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 25.04.1908
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 25.04.1908
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
- Полная запись МК
- Счёт браков: 5
Жених - Горюнов Стефан Ильин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Воробьева Гликерия Петрова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Андреев Гегор Васильев, крестьянин (д. Матюково, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Пророков Кондратий Феодоров, крестьянин (д. Дроково, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Стефан Егоров, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Абрам Афиногенов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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