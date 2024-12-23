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Антошин Илия Прохоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошин Илия Прохоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
321-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
08.01.1908
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.01.1908
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.852
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Рябов Егор Денемнтиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кривцова Матрона Титова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Антошин Илия Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Никанор Никифоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Макарий Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Рябов Емелиан Дементиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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