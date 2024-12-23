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Якушин Митрофан Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Якушин Митрофан Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
320-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
12.11.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.11.1907
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Ерёмин Иван Григорьев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Данилочкина Анисия Филиппова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Антон Михайлов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Якушин Митрофан Иванов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лукьянов Никита Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сафронов Сергей Михайлов, крестьянин (д. Аргуново, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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