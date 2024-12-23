Церковников Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦерковников Михаил Петров

Церковников Михаил Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Михаил Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
318-б
Роль персоны
Жених
Дата события
05.11.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
05.11.1907
Возраст (лет)
21
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Церковников Михаил Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дорхова Екатерина Феодорова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Григорий Константинов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Церковников Емелиан Константинова, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Воробьев Илия Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щепочкин Андрей Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.