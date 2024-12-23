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Булкин Егор Яковлев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкин Егор Яковлев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
317-б
Роль персоны
Жених
Дата события
27.10.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1907
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Булкин Егор Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Кутакова Татиана Данилова, крестьянка (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шестоперов Алексей Дмтриев, землевладелец Лихвинского уезда
Свидетель невесты - Бобков Абрам Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Сафрон Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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