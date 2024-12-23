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Немешаев Николай Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Немешаев Николай Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
315-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
16.02.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
псаломщик
Нас. Пункт приписки
с. Ильино, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
16.02.1907
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Белов Гавриил Егоров, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Коичкина Варвара Сергиева, крестьянка (д. Желоба, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Белов Иван Тимофеев, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Белов Яков Иванов, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Медведев Александр Александров, мещанин г.Перемышль (г. Перемышль, Перемышльский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Немешаев Николай Иванов, псаломщик (с. Ильино, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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