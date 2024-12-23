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Белов Яков Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Белов Яков Иванов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
315-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
16.02.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата брака
16.02.1907
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Белов Гавриил Егоров, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Невеста - Коичкина Варвара Сергиева, крестьянка (д. Желоба, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Белов Иван Тимофеев, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Белов Яков Иванов, крестьянин (с-цо Нижнее Косьмово, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Медведев Александр Александров, мещанин г.Перемышль (г. Перемышль, Перемышльский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Немешаев Николай Иванов, псаломщик (с. Ильино, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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