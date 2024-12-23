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Фомичев Михаил Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Фомичев Михаил Федотов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
314-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
26.01.1907
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
26.01.1907
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов Псаломщик в сане диакона Николай Чистяков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.8,д.849
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Фомичев Иван Димитриев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Керилова Евдокия Иванова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Климов Дионисий Макиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Фомичев Михаил Федотов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Саввелий Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Царьков Абрам Ефимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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