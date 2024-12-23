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Косарев Стефан Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косарев Стефан Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
312-б
Роль персоны
Жених
Дата события
12.11.1906
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
12.11.1906
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.846
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Косарев Стефан Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Солохина Марьяна? Аввакумова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Егор Трофимов, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Свидетель жениха - Щепочкин Петр Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куненков Феодор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Салохин Андрей Аввакумов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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