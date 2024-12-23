Чухнаков Андрей Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Чухнаков Андрей Васильев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 310-б
- Роль персоны
- Свидетель невесты
- Дата события
- 27.10.1906
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 27.10.1906
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.846
- Полная запись МК
- Счёт браков: 12
Жених - Косарев Иван Семенов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Чухнакова Мария Тихонова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Косарев Феодор Данилов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Стефанов Мартин Стефанов, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маркин Петр Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Андрей Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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