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Ульянов Дмитрий Макаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ульянов Дмитрий Макаров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
303-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.04.1906
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Ново-Александровка, Глубоковская вол.,
Дата брака
09.04.1906
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.846
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Сапожников Иван Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Нужина Анна Михайлова, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Зудин Андрей Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Калиничев Андрей Ульянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ульянов Дмитрий Макаров, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Свидетель невесты - Фомин Трофим Антонов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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