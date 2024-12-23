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Калиничев Андрей Ульянов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Калиничев Андрей Ульянов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
303-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
09.04.1906
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
09.04.1906
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.846
Полная запись МК
Счёт браков: 5
Жених - Сапожников Иван Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Нужина Анна Михайлова, крестьянка (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
Свидетель жениха - Зудин Андрей Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Калиничев Андрей Ульянов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ульянов Дмитрий Макаров, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
Свидетель невесты - Фомин Трофим Антонов, крестьянин (с. Князь-Михайлово, Тульская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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