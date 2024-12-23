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Волков Петр Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Волков Петр Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
302-б
Роль персоны
Жених
Дата события
30.01.1906
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
30.01.1906
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.846
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Волков Петр Никитин, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Евсеева Александра Никитина, крестьянка ( Леохино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Волкова Косма Петров, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Серегин Иван Алексеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Волков Зиновий Филиппов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Куненков Феодор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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