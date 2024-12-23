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Козлов Павел Пахомов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Павел Пахомов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
300-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
11.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 15
Жених - Рябов Емелиан Дометиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Дремина Дария Николаева, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Михеев Никанор Никифоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Рябов Георгий Дометиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Антошин Илья Прохоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Козлов Павел Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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