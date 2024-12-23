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Филиппов Кирилл Емелианов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Филиппов Кирилл Емелианов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
298-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
11.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
11.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 13
Жених - Бургасов Иван Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Конаевская Матрона Константинова, мещанская девица (г. Перемышль, Перемышльский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ивушкин Евтихий Яковлев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Филиппов Кирилл Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бургасов Даниил Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Ермилл Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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