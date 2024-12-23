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Булкин Иван Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкин Иван Егоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
297-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 12
Жених - Кострюков Андрей Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Афанасьева Евфросиния Захарова, солдатская дочь (с. Дальний Рождественный, Калужский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Булкин Иван Егоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баранов Иван Фиопемптов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Лебедев Михаил Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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