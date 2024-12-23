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Жуков Феодор Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жуков Феодор Петров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
296-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Изюмов Гавриил Иванов, крестьянин (с-цо Поберезы, Новосильский у., Тульская губ. )
Невеста - Ульянова Ксения Стефанова, крестьянка (с-цо Высокое, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Иван Моисеев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Моисей Сергиев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хромов Максим Тимофеев, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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