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Федотов Моисей Сергиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федотов Моисей Сергиев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
296-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
10.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Изюмов Гавриил Иванов, крестьянин (с-цо Поберезы, Новосильский у., Тульская губ. )
Невеста - Ульянова Ксения Стефанова, крестьянка (с-цо Высокое, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Иван Моисеев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Моисей Сергиев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хромов Максим Тимофеев, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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