Изюмов Гавриил Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Изюмов Гавриил Иванов
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 296-б
- Роль персоны
- Жених
- Дата события
- 10.11.1905
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с-цо Поберезы, Новосильский у., Тульская губ.
- Дата брака
- 10.11.1905
- Возраст (лет)
- 24
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
- Полная запись МК
- Счёт браков: 11
Жених - Изюмов Гавриил Иванов, крестьянин (с-цо Поберезы, Новосильский у., Тульская губ. )
Невеста - Ульянова Ксения Стефанова, крестьянка (с-цо Высокое, Одоевский у., Тульская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Иван Моисеев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федотов Моисей Сергиев, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Хромов Максим Тимофеев, крестьянин (д. Ново-Александровка, Глубоковская вол., )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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