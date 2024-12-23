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Маланьин Николай Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маланьин Николай Стефанов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
295-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
10.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Маслов Андрей Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Киреева Марфа Константинова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бородин Михаил , крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ляличев Феодор Антониев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Николай Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Симеон Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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