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Киреева Марфа Константинова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреева Марфа Константинова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
295-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
10.11.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
10.11.1905
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Маслов Андрей Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Киреева Марфа Константинова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бородин Михаил , крестьянин (д. Житня, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Ляличев Феодор Антониев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Николай Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Маланьин Симеон Стефанов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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