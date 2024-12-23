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Болаболкин Матвей Саввов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Болаболкин Матвей Саввов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
293-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 8
Жених - Седов Макарий Лаврентиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Федина Анна Потапиева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Болаболкин Матвей Саввов, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Федин (Ивушкин) Яков Потапиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Апухтин Никита Феодоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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