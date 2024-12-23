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Богачев Василий Давыдов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Богачев Василий Давыдов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
292-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 7
Жених - Котков Никита Ананиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Маркина Екатерина Михайлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Царьков Гавриил Максимов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Богачев Василий Давыдов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Адриан Ананиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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