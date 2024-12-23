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Казанов Максим Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Казанов Максим Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
291-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
27.10.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1905
Священнослужители
Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Платонов Даниил Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Родионова Наталия Алексеева, крестьянка (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Климов Диониcий Макиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Казанов Максим Алексеев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Родионов Филипп Ильина, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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