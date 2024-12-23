Климов Диониcий Макиев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Климов Диониcий Макиев
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 291-б
- Роль персоны
- Свидетель жениха
- Дата события
- 27.10.1905
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 27.10.1905
- Священнослужители
- Приходский священник Петр Бархатов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
- Полная запись МК
- Счёт браков: 6
Жених - Платонов Даниил Емелианов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Родионова Наталия Алексеева, крестьянка (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Климов Диониcий Макиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Казанов Максим Алексеев, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Родионов Филипп Ильина, крестьянин (д. Клевцово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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