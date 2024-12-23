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Поляков Стефан Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Поляков Стефан Васильев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
289-б
Роль персоны
Жених
Дата события
06.06.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
06.06.1905
Возраст (лет)
41
Номер брака по счёту
3
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Поляков Стефан Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Козлова Анна Яковлева, солдатка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Козлов Павел Пахомов, солдат (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Поляков Тимофей Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Федор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Королев Егор Иосифов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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