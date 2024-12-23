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Третьяков Никита Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Третьяков Никита Филиппов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
288-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
09.05.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата брака
09.05.1905
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 3
Жених - Захаров Феодор Георгиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семенова Евфимия Васильева, крестьянка (д. Новосельск, Никольская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бургасов Даниил Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Зудин Григорий Тихонов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Баранов Емелиан Васильев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Третьяков Никита Филиппов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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