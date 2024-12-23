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Шивелкин Михаил Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шивелкин Михаил Алексеев
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
287-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
18.02.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Судовая, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
18.02.1905
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Козлов Андрей Михайлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Полинина Пелагия Прокопиев, крестьянка (д. Новоселок, Васильевская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Куненков Зот Макаров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Шивелкин Михаил Алексеев, крестьянин (д. Судовая, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Киреев Михаил Софрониев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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