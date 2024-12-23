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Семеонова Ирина Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семеонова Ирина Николаева
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
286-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
13.02.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.02.1905
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Апухтин Антон Феодоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семеонова Ирина Николаева, крестьянка (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Апухтин Никита Феодоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Феодор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трулев Андрей Иванов, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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