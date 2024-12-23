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Апухтин Антон Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Апухтин Антон Феодоров
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
286-б
Роль персоны
Жених
Дата события
13.02.1905
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
13.02.1905
Возраст (лет)
20
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.843
Полная запись МК
Счёт браков: 1
Жених - Апухтин Антон Феодоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семеонова Ирина Николаева, крестьянка (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Апухтин Никита Феодоров, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Сапожников Феодор Стефанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Петрухин Ермилл Космин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Трулев Андрей Иванов, крестьянин (с-цо Зябрево, Глубоковская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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