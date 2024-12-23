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Семенина Анна Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семенина Анна Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
283-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
08.11.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
08.11.1904
Возраст (лет)
18
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт браков: 10
Жених - Дремин Тимофей Титов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Семенина Анна Иванова, крестьянка (д. Воробьево, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Кирюшкин Тарас Яковлев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Свиридов Яков Сисоев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Гордий Сергиев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Дремин Сергей Алексеев, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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