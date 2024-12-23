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Климова Фекла Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климова Фекла Иванова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
279-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1904
Возраст (лет)
17
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт браков: 6
Жених - Салохин Андрей Аввакумов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Климова Фекла Иванова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Салохин Артемий Митрофанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Титов Павел Яковлев, крестьянин (д. Свойно, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Котков Евфим Никаноров, крестьянин (д. Юрова, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Седов Иоаким Пахомов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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