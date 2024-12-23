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Щепочкина Надежда Феодорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкина Надежда Феодорова
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
277-б
Роль персоны
Невеста
Дата события
27.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1904
Возраст (лет)
19
Номер брака по счёту
1
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт браков: 4
Жених - Бобков Никита Филиппов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Щепочкина Надежда Феодорова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Бобков Абрам Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жуков Федор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Мефодин Харитон Павлов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Щепочкин Андрей , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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