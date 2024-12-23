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Дмитриев Илья Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дмитриев Илья Феофилактов
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
275-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
24.10.1904
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
24.10.1904
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Михаил Крылов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
Полная запись МК
Счёт браков: 2
Жених - Солохин Сергей Андреев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Трунов Марья Феофилактова, крестьянка (д. Мишнево, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Дмитриев Илья Феофилактов, крестьянин (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Жуков Феодор Петров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Еремин Капитон Амельянов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Ивушкин Егор Евтихиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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