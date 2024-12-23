Косова Феодосья Ипполитова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Косова Феодосья Ипполитова
- Тип записи
- о браке
- Номер в справочнике
- 274-б
- Роль персоны
- Невеста
- Дата события
- 12.01.1904
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянка
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата брака
- 12.01.1904
- Возраст (лет)
- 18
- Номер брака по счёту
- 1
- Священнослужители
- Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.840
- Полная запись МК
- Счёт браков: 1
Жених - Степаничев Иван Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Косова Феодосья Ипполитова, крестьянка (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Даниил Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Степаничев Ивфим Иванов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сапожников Федор Степанов, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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