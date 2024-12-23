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Сёмкин Карп Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сёмкин Карп Никитин
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
273-б
Роль персоны
Свидетель невесты
Дата события
01.11.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
01.11.1903
Священнослужители
Священник села Князь-Михайлово Николай Крылов, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 14
Жених - Семкин (Лукьянов) Митрофан Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Мефодина Екатерина Михайлова, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Семкин Григорий Данилов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Семкин Иван Федотов, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Жуков Захар Федоров, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Сёмкин Карп Никитин, крестьянин (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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