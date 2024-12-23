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Щепочкина Митрофан

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкина Митрофан
Тип записи
о браке
Номер в справочнике
270-б
Роль персоны
Свидетель жениха
Дата события
27.10.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата брака
27.10.1903
Священнослужители
Священник приходский Алексей Фелицин, Диакон Алексей Ростиславов, Псаломщик Петр Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт браков: 11
Жених - Козлов Григорий Тимофеев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Невеста - Фоничева Евдокия Григорьева, крестьянка (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Маркин Савва Никитин, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель жениха - Щепочкина Митрофан , крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Павлов Стефан Прокопиев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Свидетель невесты - Фоничев Илья Григорьев, крестьянин (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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